Marca: Роналду перейдет в саудовский «Аль-Наср» на зарплату 200 млн евро в год

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду близок к переходу в клуб «Аль-Наср» из Саудовской Аравии. Как сообщает 30 ноября Marca, контракт будет подписан на 2,5 сезона с зарплатой 200 млн евро в год.
Отмечается, что в Европе ни один клуб не смог предложить такие же условия. Оказались не готовы платить такие деньги и в американской МЛС.
Напомним, предыдущий клуб Роналду — «Манчестер Юнайтед». С ним разорвали контракт после скандального интервью, в котором португалец подверг критике тренерский штаб и руководство английской команды.
В настоящий момент Роналду выступает на чемпионате мира в Катаре за сборную Португалии. На его счету пока один гол, забитый с пенальти. Ещё один у него забрали, так как оказалось, что он не касался мяча. Однако сам игрок после этого устроил скандал.