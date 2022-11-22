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    «Манчестер Юнайтед» расторг контракт с Роналду после скандального интервью

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    Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» расторг контракт с португальским форвардом Криштиану Роналду. Как сообщили в официальных сетях команды 22 ноября, 37-летний футболист с сегодняшнего дня не является игроком «МЮ».

    Решение было принято на фоне скандального интервью Роналду, который подверг жесткой критике главного тренера Эрика тен Хага, а также руководство клуба.

    Криштиану Роналду перешел в «Манчестер Юнайтед» в 2021 году из «Ювентуса». В 40 матчах Английской премьер-лиги он забил 19 голов. За свою карьеру он пять раз становился обладателем «Золотого мяча» — главной индивидуальной награды в мировом футболе.

    Сейчас футболист вместе со сборной Португалии готовится к матчам чемпионата мира в Катаре. Уже 24 ноября команде Роналду предстоит сыграть с Ганой.

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