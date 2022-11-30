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    В Петербурге открыли движение по Биржевому

    Сумку с миллионами сумел удержать мужчина в Петербурге. Ему не понравился «обменный курс»

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    Полиция Красногвардейского района теперь знает, что снаряд дважды всё-таки падает в одну воронку: второй раз за осень валютный обмен миллионов превращается в разбойное нападение.

    Первая заявка о том, что у дома 14 по Среднеохтинскому проспекту творится что-то неладное, поступила в службу 112 накануне около половины третьего дня, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 30 ноября. Звонившая женщина уверяла, что там избивают и грабят мужчину.

    Когда на место прибыл наряд, то нашел по указанному адресу 49-летнего жителя Ростовской области. Он получил через мессенджер заманчивое предложение об обмене рублей на доллары по очень выгодному курсу. Однако когда пришел в указанное место встречи, то сумку с 5 млн рублей пытались отнять двое с ножом. Мужчина, который раньше занимался силовым спортом, ручки сумки не выпустил и смог отбить накопленное.

    Возбуждено уголовное дело.

    В начале октября на Заневском проспекте при аналогичной встрече рюкзака с миллионом лишился инвалид из Карелии.

    Его обидчиков нашли за неделю.

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