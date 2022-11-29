Смятые машины и сломанное ограждение. В Петербурге – вечер аварий

Вечер вторника в Петербурге оказался богат на аварии. О пострадавших людях информации нет, но машинам досталось точно.
«Замес» из трех автомобилей 29 ноября заметили очевидцы на перекрестке улицы Партизана Германа и Андреевского переулка. «Автобусы высаживают пассажиров», – пишет «Мегаполис». По данным полиции, обошлось без пострадавших.
Две машины неудачно встретились на перекрестке улиц Маяковского и Жуковского, а на пересечении улицы Пестеля и Литейного проспекта автомобиль вылетел на тротуар, сломав ограждение.
Также очевидцы сообщают, что около станции метро «Пролетарская» из-за ДТП встали трамваи. Судя по кадрам с места событий, возможно, участником аварии был грузовик.
«Фонтанка» направила запросы в ГУ МВД по Петербургу и области, «Пассажиравтотранс» и «Горэлектротранс».