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    Смятые машины и сломанное ограждение. В Петербурге – вечер аварий

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    Вечер вторника в Петербурге оказался богат на аварии. О пострадавших людях информации нет, но машинам досталось точно.

    «Замес» из трех автомобилей 29 ноября заметили очевидцы на перекрестке улицы Партизана Германа и Андреевского переулка. «Автобусы высаживают пассажиров», – пишет «Мегаполис». По данным полиции, обошлось без пострадавших.

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    Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

    Две машины неудачно встретились на перекрестке улиц Маяковского и Жуковского, а на пересечении улицы Пестеля и Литейного проспекта автомобиль вылетел на тротуар, сломав ограждение.

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    Также очевидцы сообщают, что около станции метро «Пролетарская» из-за ДТП встали трамваи. Судя по кадрам с места событий, возможно, участником аварии был грузовик.

    «Фонтанка» направила запросы в ГУ МВД по Петербургу и области, «Пассажиравтотранс» и «Горэлектротранс».

    Фото: Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

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