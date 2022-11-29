В Петербурге хотят рисовать платную парковку на обеих сторонах даже узких улиц. Но не слишком

Комитет по транспорту Петербурга рассчитывает, что ГИБДД согласует эксперимент по организации платных машино-мест вдоль обоих тротуаров, даже если этого не позволяет ГОСТ. Но отклонение должно быть небольшим.
Как рассказал 29 ноября замглавы комтранса Дмитрий Ваньчков на рабочей группе в ЗакСе, речь идет о ситуациях, когда улица слишком узкая (меньше 11 метров) и нормативы не позволяют наносить разметку сразу по двум ее сторонам. В этом случае число машино-мест при введении платной зоны сильно сокращается.
По словам Ваньчкова, запрос в ГИБДД направлен. Предполагается, что наносить разметку вдоль второго тротуара будут, если улица не дотягивает до нужной ширины совсем немного — до полуметра.
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