Кевин Спейси получил первую роль после победы в суде по «сексуальному» делу

Голливудский актёр Кевин Спейси получил первую роль после своей победы в суде по делу о сексуальных домогательствах. Как сообщает Variety, речь идёт об озвучке, схожей с той, что досталась Киферу Сазерленду в «Телефонной будке» Джоэла Шумахера (2002). Новый инди-триллер под названием «Контроль» снимет режиссёр Джин Фолэйз («Супермен: Реквием», «Добро пожаловать в чистилище»).
Фильм с участием Спейси расскажет историю британского министра Стеллы Симмонс (её сыграет Лорен Меткалф) и о её романе с премьер-министром страны (Марк Хемптон). Однажды некий незнакомец (как раз персонаж Спейси) дистанционно взламывает систему управления беспилотного автомобиля министра — при этом героиня оказывается заперта внутри. Хакер заявляет, что знает о тайном романе Симмонс и жаждет мести.
Напомним, в конце октября Кевин Спейси был оправдан присяжными заседателями по делу о сексуальных домогательствах по отношению к 14-летнему актёру Энтони Рэппу после вечеринки в 1986 году.
Позднее, в середине ноября, Спейси обвинили ещё в семи дополнительных сексуальных преступлениях, якобы совершённых им в период с 2001 по 2004 год. Слушания по существу назначены на июнь 2023 года.
Также сообщалось, что из-за судебных скандалов продюсеры решили забрать у Кевина Спейси главную роль в фильме про хана Батыя «1242: Врата на Запад», который должен был стать его первым крупным проектом за несколько лет бойкота со стороны больших студий.