Кевин Спейси получил первую роль после победы в суде по «сексуальному» делу

Голливудский актёр Кевин Спейси получил первую роль после своей победы в суде по делу о сексуальных домогательствах. Как сообщает Variety, речь идёт об озвучке, схожей с той, что досталась Киферу Сазерленду в «Телефонной будке» Джоэла Шумахера (2002). Новый инди-триллер под названием «Контроль» снимет режиссёр Джин Фолэйз («Супермен: Реквием», «Добро пожаловать в чистилище»).



Фильм с участием Спейси расскажет историю британского министра Стеллы Симмонс (её сыграет Лорен Меткалф) и о её романе с премьер-министром страны (Марк Хемптон). Однажды некий незнакомец (как раз персонаж Спейси) дистанционно взламывает систему управления беспилотного автомобиля министра — при этом героиня оказывается заперта внутри. Хакер заявляет, что знает о тайном романе Симмонс и жаждет мести.

