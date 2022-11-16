Актёра Кевина Спейси обвинили в новых сексуальных преступлениях. Всё это он якобы делал с одним человеком

Актёра Кевина Спейси обвинили в семи дополнительных сексуальных преступлениях в отношении одного человека. Об этом 16 ноября сообщает прокурорская служба Великобритании.
Речь идёт о трех обвинениях в развратных действиях, трёх изнасилованиях и одном случае принуждения к сексуальным действиям без согласия. Отмечается, что правонарушения якобы имели место в период с 2001-го по 2004 год.
Напомним, обвинения по четырём эпизодам сексуального насилия в отношении трёх мужчин, а также в принуждении одного из них к вступлению в сексуальную связь, были выдвинуты в отношении Спейси в конце мая. Это якобы происходило в 2005, 2008 и 2013 годах.
На предварительных слушаниях в центральном уголовном суде Лондона Олд-Бейли в июле актёр не признал себя виновным ни по одному из пяти обвинений. Слушания по существу были назначены на 6 июня 2023 года. Они должны продлиться 3–4 недели.
Спейси оказался в центре скандала в США после того, как американский актёр Энтони Рэпп обвинил его в сексуальных домогательствах. Рэпп утверждал, что в 1986 году 26-летний Спейси пригласил к себе на Манхэттен 14-летнего актера, где лег на него и прижался пахом. Из-за этой истории звезда «Карточного домика» понес огромные репутационные потери.
В октябре стало известно, что Спейси оправдали. Присяжные посчитали, что Рэпп не смог доказать факт прикосновений к своим интимным частям тела. Судья Льюис Каплан официально закрыл дело.