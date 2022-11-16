Актёра Кевина Спейси обвинили в новых сексуальных преступлениях. Всё это он якобы делал с одним человеком

Актёра Кевина Спейси обвинили в семи дополнительных сексуальных преступлениях в отношении одного человека. Об этом 16 ноября сообщает прокурорская служба Великобритании.



Речь идёт о трех обвинениях в развратных действиях, трёх изнасилованиях и одном случае принуждения к сексуальным действиям без согласия. Отмечается, что правонарушения якобы имели место в период с 2001-го по 2004 год.



Напомним, обвинения по четырём эпизодам сексуального насилия в отношении трёх мужчин, а также в принуждении одного из них к вступлению в сексуальную связь, были выдвинуты в отношении Спейси в конце мая. Это якобы происходило в 2005, 2008 и 2013 годах.

