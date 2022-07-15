Кевин Спейси не сыграет главную роль в фильме про Батыя

Кевин Спейси не сыграет главную роль в фильме про хана Батыя «1242: Врата на Запад». Об этом 14 июля сообщило издание Independent.



Звезду «Карточного домика» заменят на другого актера, чье имя пока не сообщается. Продюсеры решили забрать роль у Кевина Спейси из-за суда над ним по нескольким эпизодам обвинения в сексуальном насилии, который назначен на 6 июня 2023 года.



Сюжет будущего фильма рассказывает о том, как внук Чингисхана Батый ведет свое непобедимое войско на Европу, но в 1242 году случайно знакомится в Венгрии с «глубоко верующим человеком». Этот загадочный персонаж, которого должен был сыграть Кевин Спейси, останавливает монгольское вторжение, что в конечном итоге приводит к падению власти Батыя.

