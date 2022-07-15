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    Кевин Спейси не сыграет главную роль в фильме про Батыя

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    Кевин Спейси не сыграет главную роль в фильме про хана Батыя «1242: Врата на Запад». Об этом 14 июля сообщило издание Independent.

    Звезду «Карточного домика» заменят на другого актера, чье имя пока не сообщается. Продюсеры решили забрать роль у Кевина Спейси из-за суда над ним по нескольким эпизодам обвинения в сексуальном насилии, который назначен на 6 июня 2023 года.

    Сюжет будущего фильма рассказывает о том, как внук Чингисхана Батый ведет свое непобедимое войско на Европу, но в 1242 году случайно знакомится в Венгрии с «глубоко верующим человеком». Этот загадочный персонаж, которого должен был сыграть Кевин Спейси, останавливает монгольское вторжение, что в конечном итоге приводит к падению власти Батыя.

    Проект «1242: Врата на Запад» был представлен на Каннской киноярмарке в мае 2022 года и должен был стать первым большим проектом Спейси за несколько лет бойкота со стороны больших студий. Актера не снимали с 2017 года, когда несколько человек обвинили его в сексуальных домогательствах.

    Фильм «1242: Врата на Запад» совместного производства Великобритании, Венгрии и Монголии начнут снимать 17 октября.

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