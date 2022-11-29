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    В Москве из больницы выписали малышку, которая выжила после страшной аварии на улице Свободы

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    Годовалая девочка, которая выжила в аварии на улице Свободы в Москве, была выписана из больницы. С ней всё хорошо. Об этом 29 ноября сообщает «Москва 24» со ссылкой на отца ребёнка.

    Сегодня в суде виновнице ДТП будет избрана мера пресечения.

    Ранее стало известно, что женщину уже лишали водительских прав на четыре месяца в марте прошлого года. Причиной для этого стал проезд на красный свет, итогом которого стала авария.

    Напомним, по данным следствия, вечером 27 ноября на улице Свободы 37-летняя женщина на автомобиле KIA не справилась с управлением и выехала на тротуар, где наехала на мать с двумя детьми. В итоге 36-летняя горожанка от полученных травм скончалась на месте. Погиб и её четырёхлетний сын. Одиннадцатимесячную девочку, которая в момент ДТП была в коляске, госпитализировали.

    В прокуратуре позже заявили, что, согласно результатам медицинского освидетельствования, женщина-водитель в момент аварии была в состоянии наркотического опьянения. Ей грозит от восьми до пятнадцати лет лишения свободы. Возбуждено уголовное дело.

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