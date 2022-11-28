Женщину, которая сбила мать с детьми в Москве, уже лишали водительских прав

Виновницу страшной аварии на северо-западе Москвы, в которой погибли мать и ребенок, ранее уже лишали водительских прав. Об этом 28 ноября пишет РИА Новости со ссылкой на картотеку судебных дел.



Как стало известно, решением Тверского суда от 3 марта 2021 года женщину на четыре месяца лишили права водить машину за проезд на красный свет, итогом которого стало ДТП.



По данным следствия, вечером 27 ноября на улице Свободы 37-летняя женщина на автомобиле KIA не справилась с управлением и выехала на тротуар, где наехала на мать с двумя детьми. В итоге 36-летняя мать от полученных травм скончалась на месте. Погиб и её четырёхлетний сын. Одиннадцатимесячная девочка, которая в момент ДТП была в коляске, госпитализирована.