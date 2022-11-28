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    Женщину, которая сбила мать с детьми в Москве, уже лишали водительских прав

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    Виновницу страшной аварии на северо-западе Москвы, в которой погибли мать и ребенок, ранее уже лишали водительских прав. Об этом 28 ноября пишет РИА Новости со ссылкой на картотеку судебных дел.

    Как стало известно, решением Тверского суда от 3 марта 2021 года женщину на четыре месяца лишили права водить машину за проезд на красный свет, итогом которого стало ДТП.

    По данным следствия, вечером 27 ноября на улице Свободы 37-летняя женщина на автомобиле KIA не справилась с управлением и выехала на тротуар, где наехала на мать с двумя детьми. В итоге 36-летняя мать от полученных травм скончалась на месте. Погиб и её четырёхлетний сын. Одиннадцатимесячная девочка, которая в момент ДТП была в коляске, госпитализирована.

    В прокуратуре заявили, что, согласно результатам медицинского освидетельствования, женщина-водитель в момент аварии была в состоянии наркотического опьянения. Ей грозит от восьми до пятнадцати лет лишения свободы. Возбуждено уголовное дело.

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