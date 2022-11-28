Прокуратура: Женщина, сбившая мать с детьми в Москве, в момент ДТП была под наркотиками

Женщина-водитель, устроившая смертельное ДТП на улице Свободы в Москве, была под воздействием веществ. Теперь ей грозит еще больший срок, сообщает 28 ноября столичная прокуратура.
«По результатам медицинского освидетельствования у 37-летней подозреваемой, находившейся за рулем автомобиля, установлено состояние опьянения (наркотического)», — заявили в ведомстве.
Ей вменяют п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ, то есть нарушение водителем ПДД, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц. Фигурантке грозит от восьми до пятнадцати лет лишения свободы.
Ранее стали известны подробности аварии. 37-летняя женщина на улице Свободы выехала на встречную полосу, где столкнулась с трамваем, следовавшим по маршруту № 6. После этого машина продолжила движение и выехала на тротуар, где и наехала на мать с двумя детьми. В итоге 36-летняя мать от полученных травм скончалась на месте. Погиб и её четырёхлетний сын. Одиннадцатимесячная девочка, которая в момент ДТП была в коляске, госпитализирована.