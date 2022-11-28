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    Прокуратура: Женщина, сбившая мать с детьми в Москве, в момент ДТП была под наркотиками

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    Женщина-водитель, устроившая смертельное ДТП на улице Свободы в Москве, была под воздействием веществ. Теперь ей грозит еще больший срок, сообщает 28 ноября столичная прокуратура.

    «По результатам медицинского освидетельствования у 37-летней подозреваемой, находившейся за рулем автомобиля, установлено состояние опьянения (наркотического)», — заявили в ведомстве.

    Ей вменяют п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ, то есть нарушение водителем ПДД, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц. Фигурантке грозит от восьми до пятнадцати лет лишения свободы.

    Ранее стали известны подробности аварии. 37-летняя женщина на улице Свободы выехала на встречную полосу, где столкнулась с трамваем, следовавшим по маршруту № 6. После этого машина продолжила движение и выехала на тротуар, где и наехала на мать с двумя детьми. В итоге 36-летняя мать от полученных травм скончалась на месте. Погиб и её четырёхлетний сын. Одиннадцатимесячная девочка, которая в момент ДТП была в коляске, госпитализирована.

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