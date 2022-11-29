Госдеп одобрил предполагаемую продажу Финляндии ракет «воздух-земля»

Американский Госдеп одобрил продажу Суоми ракет класса «воздух-воздух» и «воздух-земля», передаёт РИА Новости со ссылкой на агентство.
«Госдеп утвердил возможную продажу правительству Финляндии тактических ракет AIM 9X Block II, ракет AGM-154 и сопутствующего оборудования на сумму 323,3 млн долларов», — говорится в сообщении агентства по оборонному сотрудничеству.
Отмечается, что Хельсинки запросил у США в общей сложности сорок тактических ракет «воздух-воздух» и четыре блока тактического наведения для них, а также 48 ракет «воздух-земля». После возможного заключения контракта подрядчиком станет компания Raytheon Missiles and Defense.
27 ноября премьер-министр страны Санна Марин заявила журналистам, что процесс вступления Финляндии в НАТО уже мог бы быть завершен, но он длится дольше, чем предполагалось. Пограничная охрана страны строит забор для повышения безопасности на границе с Россией.