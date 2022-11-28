    Сейчас

    -3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -3˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -6

    2 м/с, ю-в

    778мм

    82%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd60.75eur63.3

    «Зенит» ушёл в отпуск, команда отправится на сборы 15 января

    1271
    7 комментариев

    Футболисты петербургского «Зенита» ушли в зимний отпуск. Он продлится с 28 ноября по 31 декабря — после новогодних праздников игроки пройдут традиционный медосмотр и 15 января отправятся на тренировочные сборы в Катар. Об этом 28 ноября сообщили в пресс-службе ФК «Зенит».

    Планируется, что в Катаре сине-бело-голубые будут тренироваться до 28 января и проведут серию товарищеских матчей. С 1 по 14 февраля команда проведет сборы (в том числе товарищеские матчи) в ОАЭ.

    Подробную информацию о датах проведения товарищеских матчей и о соперниках в клубе пообещали опубликовать дополнительно.

    Напомним, что последним матчем «Зенита» в этом календарном году стала встреча со «Спартаком» на Кубок России. О серии пенальти в этой игре и грандиозной драке после финального свистка читайте на «Фонтанке».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 7

    Pilat28 Ноя 2022 в 18:31
    В Африку?
    +0−1
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close