«Зенит» ушёл в отпуск, команда отправится на сборы 15 января

Футболисты петербургского «Зенита» ушли в зимний отпуск. Он продлится с 28 ноября по 31 декабря — после новогодних праздников игроки пройдут традиционный медосмотр и 15 января отправятся на тренировочные сборы в Катар. Об этом 28 ноября сообщили в пресс-службе ФК «Зенит».
Планируется, что в Катаре сине-бело-голубые будут тренироваться до 28 января и проведут серию товарищеских матчей. С 1 по 14 февраля команда проведет сборы (в том числе товарищеские матчи) в ОАЭ.
Подробную информацию о датах проведения товарищеских матчей и о соперниках в клубе пообещали опубликовать дополнительно.
Напомним, что последним матчем «Зенита» в этом календарном году стала встреча со «Спартаком» на Кубок России. О серии пенальти в этой игре и грандиозной драке после финального свистка читайте на «Фонтанке».