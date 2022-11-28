«Зенит» ушёл в отпуск, команда отправится на сборы 15 января

Футболисты петербургского «Зенита» ушли в зимний отпуск. Он продлится с 28 ноября по 31 декабря — после новогодних праздников игроки пройдут традиционный медосмотр и 15 января отправятся на тренировочные сборы в Катар. Об этом 28 ноября сообщили в пресс-службе ФК «Зенит».



Планируется, что в Катаре сине-бело-голубые будут тренироваться до 28 января и проведут серию товарищеских матчей. С 1 по 14 февраля команда проведет сборы (в том числе товарищеские матчи) в ОАЭ.



Подробную информацию о датах проведения товарищеских матчей и о соперниках в клубе пообещали опубликовать дополнительно.

