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    Избил, задушил и спрятал. Задержанный после убийства петербурженки на Студенческой признал вину

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    Приезжий специалист по ремонту арестован после убийства петербурженки в Приморском районе города. Молодая женщина не оценила его усилий по преображению квартиры.

    Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 28 ноября постановление об избрании меры пресечения 41-летнему Алмазу Ибраеву вынес Приморский районный суд. По версии следствия, иностранец убил 27-летнюю хозяйку квартиры на Студенческой улице, где занимался строительными работами.

    Спор начался с ремонта, а закончился серией ударов строительным инструментом и удушением.

    «Совершив убийство, обвиняемый поместил тело потерпевшей в мешок и скрылся с места происшествия», — рассказали в СК.

    Завёрнутое в полиэтилен тело с обмотанной вокруг шеи проволокой нашли в квартире 25 ноября. В Следкоме уточнили, что женщину душили не ей — руками.

    За ремонтником пришлось побегать. Предполагалось, что он сел в междугородний автобус и уже покинул город. Ориентировки получила полиция нескольких регионов. Вглядывались в лица уезжающих по М-10, а задержали в хостеле на Московском проспекте.

    Ибраев признал вину, уточнили в пресс-службе суда. Его заключили под стражу до 26 января.

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