Избил, задушил и спрятал. Задержанный после убийства петербурженки на Студенческой признал вину

Приезжий специалист по ремонту арестован после убийства петербурженки в Приморском районе города. Молодая женщина не оценила его усилий по преображению квартиры.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 28 ноября постановление об избрании меры пресечения 41-летнему Алмазу Ибраеву вынес Приморский районный суд. По версии следствия, иностранец убил 27-летнюю хозяйку квартиры на Студенческой улице, где занимался строительными работами.



Спор начался с ремонта, а закончился серией ударов строительным инструментом и удушением.

