Похороненную в строительном мусоре нашли с проволокой на шее. Петербургская полиция возбудила дело

Уголовное дело об убийстве возбуждено после обнаружения женщины, «похороненной» в строительном мусоре в Приморском районе Петербурга. Об этом «Фонтанке» стало известно 26 ноября.



27-летнюю петербурженку нашли в собственной квартире на Студенческой улице с проволокой на шее. Труп был завернут в полиэтилен. Тело лежало между мешков со строительным мусором.

Погибшая работала мастером по наращиванию волос. Женщина перестала выходить на связь пару дней назад, после того как отправилась с инспекцией ремонта в свою квартиру.