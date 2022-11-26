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    Похороненную в строительном мусоре нашли с проволокой на шее. Петербургская полиция возбудила дело

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    Уголовное дело об убийстве возбуждено после обнаружения женщины, «похороненной» в строительном мусоре в Приморском районе Петербурга. Об этом «Фонтанке» стало известно 26 ноября.

    27-летнюю петербурженку нашли в собственной квартире на Студенческой улице с проволокой на шее. Труп был завернут в полиэтилен. Тело лежало между мешков со строительным мусором.

    Погибшая работала мастером по наращиванию волос. Женщина перестала выходить на связь пару дней назад, после того как отправилась с инспекцией ремонта в свою квартиру.

    Под подозрение попал 41-летний приезжий из Киргизии. Он выполнял ремонтные работы, в Петербурге полиция застать его не успела. Мужчина выехал из города на автобусе. На розыск иностранца ориентированы сотрудники правоохранительных органов в Псковской, Тверской и Новгородской областях.

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