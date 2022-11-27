Двое суток петербургские сыщики прочесывали город в поисках мигранта, который мог похоронить тело женщины в строительном мусоре

ГУ МВД по СПб и ЛО
Обида за неоцененный ремонт могла стать причиной нападения рабочего на хозяйку квартиры в Приморском районе.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 27 ноября, 41-летнего гражданина одной из стран ближнего зарубежья задержали сегодня, когда он выходил из хостела на Московском проспекте, 36.
Решается вопрос о предъявлении ему обвинения в «убийстве» и об избрании в отношении него меры пресечения, уточнили в пресс-службе ГСУ СК по Петербургу.
Тело 27-летней женщины нашли 25 ноября в квартире на Студенческой улице после того, как в полицию обратился её знакомый. Он рассказал, что погибшая 23 ноября поехала проверять отремонтированное жилище. А после этого перестала выходить на связь. Тело пропавшей обнаружили в углу. Жертву задушили проволокой, завернули в полиэтилен и заложили мешками со строительным мусором.
Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.