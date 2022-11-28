Для выпускников из Запорожской и Херсонской областей хотят отменить ЕГЭ

Министерство просвещения РФ рассматривает возможность отмены единого госэкзамена для выпускников из Запорожской и Херсонской областей. Об этом заявила журналистам 28 ноября вице-спикер Госдумы РФ, бывший детский омбудсмен Анна Кузнецова.



По её словам, она держит ситуацию на контроле. «Конечно, непростая ситуация со старшеклассниками. Мы понимаем, что есть перерыв в учебе. Есть предложение Министерства просвещения, что они не будут сдавать ЕГЭ, но пробелы с образованием придётся возмещать», — цитирует Кузнецову «Интерфакс».



«Фонтанка» писала, что ранее Рособрнадзор и Минпросвещения РФ согласовали даты проведения единого и основного государственных экзаменов в 2023 году. Основной период ЕГЭ начнётся 26 мая. Досрочный период — с 20 марта по 19 апреля, дополнительный — с 6 по 19 сентября.

