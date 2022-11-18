Власти утвердили расписание ЕГЭ в 2023 году. Первыми сдавать будут литературу, географию и химию

Рособрнадзор и Министерство просвещения согласовали даты проведения единого и основного государственных экзаменов в 2023 году. Об этом 18 ноября сообщила начальник управления организации и проведения государственной итоговой аттестации службы Нино Бугулова.



«Уже утвердили расписания ЕГЭ и ОГЭ. Они прошли все необходимые обсуждения, все согласования со структурами. В настоящее время находятся в Минюсте на регистрации», — рассказала Бугулова на пресс-конференции об итогах приемной кампании в вузы.

Как только документ будет зарегистрирован, даты опубликуют на сайте Рособрнадзора.