    Сейчас

    -2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -2˚C

    Пасмурно, небольшой снег

    Ощущается как -5

    2 м/с, с-в

    765мм

    72%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd60.39eur62.57

    Власти утвердили расписание ЕГЭ в 2023 году. Первыми сдавать будут литературу, географию и химию

    2262
    1 комментарий

    Рособрнадзор и Министерство просвещения согласовали даты проведения единого и основного государственных экзаменов в 2023 году. Об этом 18 ноября сообщила начальник управления организации и проведения государственной итоговой аттестации службы Нино Бугулова.

    «Уже утвердили расписания ЕГЭ и ОГЭ. Они прошли все необходимые обсуждения, все согласования со структурами. В настоящее время находятся в Минюсте на регистрации», — рассказала Бугулова на пресс-конференции об итогах приемной кампании в вузы.

    Как только документ будет зарегистрирован, даты опубликуют на сайте Рособрнадзора.

    Они были известны. Основной период ЕГЭ начнётся 26 мая. В этот день сдавать будут литературу, географию, химию. Досрочный период — с 20 марта по 19 апреля, дополнительный — с 6 по 19 сентября.

    Основной период экзаменов для девятиклассников запланирован с 24 мая по 1 июля. Подробнее расписание и дополнительные даты сдачи экзаменов можно посмотреть здесь.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close