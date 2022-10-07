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    Стали известны даты проведения ЕГЭ в 2023 году

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    Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2023 году планируют провести с 20 марта по 1 июля. Об этом говорится в проекте приказа Минпросвещения.

    Досрочный период проведения экзамена пройдёт с 20 марта по 10 апреля, резервные дни будут до 19 апреля, основной период — с 26 мая по 1 июля, с учётом резервных дней, а дополнительный — 6–19 сентября.

    ЕГЭ по всем предметам стартует в 10:00 по местному времени.

    При этом основной государственный экзамен в 2023 году собираются провести с 21 апреля по 1 июля. Будут также досрочный, основной и дополнительный этапы.

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