Стали известны даты проведения ЕГЭ в 2023 году

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2023 году планируют провести с 20 марта по 1 июля. Об этом говорится в проекте приказа Минпросвещения.



Досрочный период проведения экзамена пройдёт с 20 марта по 10 апреля, резервные дни будут до 19 апреля, основной период — с 26 мая по 1 июля, с учётом резервных дней, а дополнительный — 6–19 сентября.



ЕГЭ по всем предметам стартует в 10:00 по местному времени.



При этом основной государственный экзамен в 2023 году собираются провести с 21 апреля по 1 июля. Будут также досрочный, основной и дополнительный этапы.

