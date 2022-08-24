Не менее 20% заданий в ЕГЭ по истории будут связаны с Великой Отечественной войной

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по истории в 2023 году будет включать в себя порядка 20% заданий, посвящённых Великой Отечественной войне (ВОВ). Об этом 24 августа сообщает пресс-служба Рособрнадзора.



Уточняется, что в ЕГЭ по истории число заданий увеличится с 19 до 21. При этом время на их выполнение будет составлять 210 минут вместо 180.



«В экзаменационную работу включено задание на проверку знаний фактов истории Великой Отечественной войны (задание 8) и задание на проверку умения сравнивать исторические события, процессы, явления (задание 20)», — сказано в сообщении.

