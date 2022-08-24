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    Не менее 20% заданий в ЕГЭ по истории будут связаны с Великой Отечественной войной

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    5 комментариев

    Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по истории в 2023 году будет включать в себя порядка 20% заданий, посвящённых Великой Отечественной войне (ВОВ). Об этом 24 августа сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

    Уточняется, что в ЕГЭ по истории число заданий увеличится с 19 до 21. При этом время на их выполнение будет составлять 210 минут вместо 180.

    «В экзаменационную работу включено задание на проверку знаний фактов истории Великой Отечественной войны (задание 8) и задание на проверку умения сравнивать исторические события, процессы, явления (задание 20)», — сказано в сообщении.

    Напомним, в марте глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова обратилась в Рособрнадзор с предложением увеличить число заданий в ЕГЭ, посвящённых ВОВ. По её словам, вопросов недостаточно для того, чтобы дети имели достаточный объём знаний и «гордились подвигом своих дедов и прадедов».

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    Комментарии 5

    angel of death24 Авг 2022 в 18:23
    а на выпуск книжек про ВОВ разные люди на разных краудфандинговых площадках собрать денег не могут - такое оно, государство... вроде бы и говорят о значимости события в истории страны, и необходимости сохранять Память - но как дойдёт до вопроса финансирования проектов в этом направление - то тишина и "лес рук"...
    +0−0
    Соловей-Помётчик24 Авг 2022 в 17:49
    а про пакт МР можно писать?
    +1−0
    Slava_Rossii224 Авг 2022 в 17:33
    А как же задания на знание истории партии и великих дел бессменного Лидера?
    +6−0
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