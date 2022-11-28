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    Норвежского посла вызвали в МИД РФ из-за задержаний россиян за запуск дронов

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    Посол Норвегии Роберт Квиле был вызван в МИД России. Там ему заявили о недопустимости задержаний и судебных процессов над россиянами по обвинению якобы в противозаконном использовании беспилотников на территории страны, сообщает 28 ноября пресс-служба ведомства.

    Приговоры в отношении граждан РФ в МИД назвали «политически мотивированными» и не имеющими ничего общего с принципами справедливого правосудия. Москва призывает Осло воздержаться от преследования россиян по признаку национальной принадлежности.

    Норвегия с начала спецоперации на Украине запретила россиянам запускать беспилотники на территории королевства. За последнее время в разных регионах страны за использование дронов были задержаны несколько граждан РФ, включая сына экс-главы РЖД Владимира Якунина.

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