Норвежского посла вызвали в МИД РФ из-за задержаний россиян за запуск дронов

Посол Норвегии Роберт Квиле был вызван в МИД России. Там ему заявили о недопустимости задержаний и судебных процессов над россиянами по обвинению якобы в противозаконном использовании беспилотников на территории страны, сообщает 28 ноября пресс-служба ведомства.



Приговоры в отношении граждан РФ в МИД назвали «политически мотивированными» и не имеющими ничего общего с принципами справедливого правосудия. Москва призывает Осло воздержаться от преследования россиян по признаку национальной принадлежности.



Норвегия с начала спецоперации на Украине запретила россиянам запускать беспилотники на территории королевства. За последнее время в разных регионах страны за использование дронов были задержаны несколько граждан РФ, включая сына экс-главы РЖД Владимира Якунина.

