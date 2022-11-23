В Норвегии россиянина наказали тюремным заключением из-за запуска дронов

В Норвегии 34-летнего россиянина, которого обвиняли в запуске беспилотников в семи местах страны, наказали 90 днями тюремного заключения. Из них вычтут 29 суток за нахождение под стражей. Об этом 23 ноября сообщает NRK.
Мужчина заявил, что работает менеджером туристического агентства и посетил 85 стран. В беседе со СМИ он сказал, что не считает себя преступником и не сделал ничего криминального.
Сейчас для граждан России запрещено запускать дроны в Норвегии из-за санкций. Мужчина объяснил суду, что не знал о правилах. Однако ему напомнили, что друзья в РФ якобы передавали ему статьи об арестованных русских на севере страны.
Отмечается, что государственный обвинитель просил для россиянина 120 суток тюрьмы. Адвокат требовала оправдательного приговора.
Напомним, 22 октября «Фонтанка» писала о задержании россиянина в норвежской коммуне Улленсванг из-за использования дрона. Это произошло вечером 20 октября.
В ноябре должны состояться суды ещё над тремя гражданами РФ, которые были задержаны в Норвегии за управление дронами.
С начала спецоперации на Украине Норвегия запретила российским компаниям и гражданам использовать беспилотники в стране. За последние два месяца полицейские задержали семерых россиян в разных регионах государства из-за нарушения правила. Всех их заключили под стражу, позже некоторых отпустили.