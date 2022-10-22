В Норвегии задержали ещё одного россиянина, который пользовался дроном

Ещё один россиянин был задержан в норвежской коммуне Улленсванг из-за использования дрона. Об этом 22 октября пишет издание Bergensavisen, которое ссылается на источник в правоохранительных органах.



Собеседник медиа заявил, что вечером 20 октября мужчина был задержан полицией западного полицейского округа. О том, где именно использовался летательный аппарат, не сообщается.



В субботу суд рассмотрит вопрос о его аресте. Защитником россиянина назначен адвокат Эйнар Раен. Он рассказал, что мужчина был на длительном допросе.

