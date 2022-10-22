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    В Норвегии задержали ещё одного россиянина, который пользовался дроном

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    7 комментариев

    Ещё один россиянин был задержан в норвежской коммуне Улленсванг из-за использования дрона. Об этом 22 октября пишет издание Bergensavisen, которое ссылается на источник в правоохранительных органах.

    Собеседник медиа заявил, что вечером 20 октября мужчина был задержан полицией западного полицейского округа. О том, где именно использовался летательный аппарат, не сообщается.

    В субботу суд рассмотрит вопрос о его аресте. Защитником россиянина назначен адвокат Эйнар Раен. Он рассказал, что мужчина был на длительном допросе.

    «Единственное, что я хочу сказать, это то, что он хотел сотрудничать с полицией, чтобы получить объяснение по этому делу», — сказал Раен.

    Ранее за съемку с помощью дронов задержали семерых россиян, в том числе сына экс-главы РЖД Владимира Якунина. Гражданам РФ запретили пользоваться беспилотниками в Норвегии после начала спецоперации на Украине. В пятницу четверых из них отпустили.

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    Комментарии 7

    VKuser17419822122 Окт 2022 в 19:18
    Нужно просто попросить Норгов вручить ему повестку....
    +1−0
    Pilat22 Окт 2022 в 18:27
    Вспоминается анекдот про мужика, самогонный аппарат и милиционера.
    +0−0
    SU LUX INN22 Окт 2022 в 17:45
    добрая Новость!
    +0−1
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