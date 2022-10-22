В Норвегии задержали ещё одного россиянина, который пользовался дроном

Ещё один россиянин был задержан в норвежской коммуне Улленсванг из-за использования дрона. Об этом 22 октября пишет издание Bergensavisen, которое ссылается на источник в правоохранительных органах.
Собеседник медиа заявил, что вечером 20 октября мужчина был задержан полицией западного полицейского округа. О том, где именно использовался летательный аппарат, не сообщается.
В субботу суд рассмотрит вопрос о его аресте. Защитником россиянина назначен адвокат Эйнар Раен. Он рассказал, что мужчина был на длительном допросе.
«Единственное, что я хочу сказать, это то, что он хотел сотрудничать с полицией, чтобы получить объяснение по этому делу», — сказал Раен.
Ранее за съемку с помощью дронов задержали семерых россиян, в том числе сына экс-главы РЖД Владимира Якунина. Гражданам РФ запретили пользоваться беспилотниками в Норвегии после начала спецоперации на Украине. В пятницу четверых из них отпустили.