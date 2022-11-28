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    Экс-гендиректор ПАО «Звезда» признал вину в хищении 142 млн и остался на свободе. Помогли заслуги и доблестный труд

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    Невский районный суд Петербурга вынес первый приговор за хищение, которое вменяют бывшим руководителям крупнейшего в России производителя судовых двигателей ПАО «Звезда». Роль экс-гендиректора в растрате обороны оценили условно.

    Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 28 ноября Михаил Лобин признан виновным в растрате средств, выделенных Минобороны ПАО «Звезда» как участнику реестра организаций оборонно-промышленного комплекса.

    По материалам, около 142 млн рублей вывели со счетов в 2014–2015 годах с помощью подставных договоров поставки товарно-материальных ценностей для нужд предприятия и фирм-однодневок.

    Лобину 70 лет. Его трудовой путь начался с должности рабочего на Ново-Адмиралтейском заводе. Работал в департаменте оборонной промышленности Министерства промышленности России, в Государственном оптическом институте имени Вавилова. В апреле 2012 года занял должность гендиректора «Звезды». Через девять лет попал под следствие.

    Вклад в развитие предприятия, судостроительной отрасли, промышленности и предпринимательства не остался незамеченным. Получал благодарности, награды за доблестный труд и заслуги перед городом.

    Суд оценил трудовые подвиги, состояние здоровья немолодой супруги, нуждающейся в поддержке мужа, и вклад фигуранта в раскрытие преступления.

    Лобин признал вину, заключил сделку со следствием и активно способствовал расследованию. Его приговорили к 3 годам условно. Кроме того, ему предстоит возместить Минобороны 91 млн рублей, «Звезде» — 50, 4 млн.

    Расплачиваться, вероятно, предстоит не в одиночестве. Организатором схемы обвинение видит бывшего акционера предприятия Павла Плавника. Его дело, по которому проходят ещё четверо, Невский райсуд начал слушать с октября.

    Плавник вину не признавал и, по предварительным данным, так долго изучал материалы дела, что у следствия закончилось терпение.

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