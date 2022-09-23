Пресечь чтение про растрату обороны. На что толкнул следствие бывший акционер ПАО «Звезда»

Следствие Петербурга вышло в суд с редчайшим ходатайством. ГУ МВД просит ограничить время ознакомления обвиняемых с известным уголовным делом. Частичная мобилизация здесь точно ни при чем, а об оборонно-промышленном комплексе там кое-что указано.



Сегодня, 23 сентября, в 14 часов в Невском районном суде Петербурга назначено судебное заседание по ходатайству Главного следственного управления ГУ МВД. По информации «Фонтанки», суть обращения состоит в том, что, пожалуй, впервые за свою практику следствие просит ограничить фигурантов в сроках ознакомления с материалами уголовного дела, которое уже закончено и ждет утверждения в прокуратуре и, соответственно, передачи в тот же суд (статья 217 УПК — «Ознакомление обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела»). По данным нашего издания, мотивы такого шага, разумеется, описаны в ходатайстве. Если одной фразой, то ее можно выразить так — «умышленное затягивание».