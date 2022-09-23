Пресечь чтение про растрату обороны. На что толкнул следствие бывший акционер ПАО «Звезда»

Следствие Петербурга вышло в суд с редчайшим ходатайством. ГУ МВД просит ограничить время ознакомления обвиняемых с известным уголовным делом. Частичная мобилизация здесь точно ни при чем, а об оборонно-промышленном комплексе там кое-что указано.
Сегодня, 23 сентября, в 14 часов в Невском районном суде Петербурга назначено судебное заседание по ходатайству Главного следственного управления ГУ МВД. По информации «Фонтанки», суть обращения состоит в том, что, пожалуй, впервые за свою практику следствие просит ограничить фигурантов в сроках ознакомления с материалами уголовного дела, которое уже закончено и ждет утверждения в прокуратуре и, соответственно, передачи в тот же суд (статья 217 УПК — «Ознакомление обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела»). По данным нашего издания, мотивы такого шага, разумеется, описаны в ходатайстве. Если одной фразой, то ее можно выразить так — «умышленное затягивание».
Речь идет об известном уголовном деле, возбужденном в апреле 2021 года по части четвертой статьи 160 УК — «Присвоение или растрата в особо крупном размере, совершенная в организованной группе». Фигурантами же этого дела являются бывшие руководители крупнейшего в России производителя судовых двигателей, петербургского предприятия ПАО «Звезда». Об этой истории «Фонтанка» упоминала.
Если совсем кратко, то, по версии следствия, за 2011–2017 годы лица из числа руководителей предприятия похитили 123 миллиона рублей путем создания искусственных работ и услуг. То, что ПАО «Звезда» включена Минпромторгом в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса, также подчеркивается следствием. Как, впрочем, и то, что размер кредиторской задолженности на момент передачи прав собственности от основного акционера составил 6 млрд рублей, плюс неисполнение гособоронзаказа.
Что касается позиции обвиняемых, то она разная. Так, некоторые пошли на сделку и признали, другие категорически отрицают предъявленное, в том числе и бывший акционер Павел Плавник.
Судя по предварительной информации, именно он столь долго и тщательно изучает материалы дела, что прервать процедуру следствие не может, исходя из процессуальных формальностей, а терпение закончилось.