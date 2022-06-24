Сошлись на аренде. Павел Плавник без претензий, но на свободе

Крупнейший в России производитель судовых дизелей петербургская «Звезда» признала связь с уголовным преследованием бывшего руководителя. Кажется, победителями себя считают обе стороны.



Судебная тяжба между обвиненным в растрате бывшим главой ПАО «Звезда» Павлом Плавником и самой «Звездой» завершилась к обоюдному удовольствию. Экс-топ-менеджер отсудил 14 млн рублей за аренду помещений, которые связанные с ним компании сдавали «Звезде», и отказался от всех претензий об убытках при продаже её акций. Это, на минуточку, почти четверть миллиарда. Впрочем, всё не так плохо — суд сменил бизнесмену реальный арест на домашний, который благополучно завершился полным отсутствием меры пресечения. И «Звезда» перестала делать вид, будто она тут ни при чем.



ПАО «Звезда» — крупнейший в России разработчик и производитель дизельных силовых установок для нужд судостроения, железнодорожного транспорта и малой энергетики. Основной заказчик — Военно-морской флот РФ. Выручка компании за 2020 год составила около 2 млрд рублей. После 2014 года портфель заказов «Звезды» вырос почти в 10 раз — это случилось из-за присоединения Крыма, последовавшие за которым международные санкции лишили российский ВМФ комплектующих из Европы.

«Звезда» должна выплатить связанным с её бывшим руководителем Павлом Плавником ООО «Техноприбор-М» и АО «ЭК "Звезда"» 14 млн рублей за аренду земельного участка и нежилого помещения на улице Бабушкина. Таков итог тяжбы, длившейся год, состоявшей из 17 судебных процессов, общая сумма заявленных претензий в которых приближалась к четверти миллиарда рублей. Точку можно датировать 24-м июня, когда вступило в законную силу последнее решение — в соответствии с ним «Звезда» в итоге заплатит бывшему шефу 12 млн за аренду участка. Апелляции не предвидится — сведений о жалобе на портале «Электронное правосудие» нет, прочие судебные акты тоже вступили в силу без претензий сторон.



А начиналось устрашающе. В прошлом июне Павла Плавника и ещё трех бывших топ-менеджеров «Звезды» арестовали по обвинению в растрате 142 млн рублей, которые компания получила от Министерства обороны (ч. 4 ст. 160 УК РФ). В уголовном деле речь идет о выводе денег через фирмы-однодневки в 2014–2015 годах.

Полтора месяца спустя в петербургский арбитраж поступили шесть исков от контролируемых Плавником компаний, в двух истребовалась арендная плата, а в четырех содержались претензии к владельцам акций «Звезды» и к ней самой. Общее количество акций, принадлежащих ответчикам, составило 46,92%. Это ООО «Акцент» и ООО «Дилинг» из Свердловской области.



Компании «Дилинг» и «Акцент» в период описываемых событий принадлежали свердловским бизнесменам Павлу Бакланову и Эдуарду Соломахе. В конце 2020 года в издании Уральского федерального университета его выпускник Эдуард Соломаха представлен как руководитель казначейства свердловского АО «Группа Синара» миллиардера Дмитрия Пумпянского. Бизнес-связей между «Синарой» и владельцами «Дилинга» и «Акцента» СПАРК не показывает.

Находясь под арестом, Павел Плавник вспомнил, что сильно прогадал, соглашаясь занизить стоимость проданных в 2018 году акций компании, что на самом деле они стоили тогда на 197 млн рублей дороже, чем были проданы, — это неприятное воспоминание и легло в основу исков, которые поддержало пафосное адвокатское бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» (Николая Егорова называют однокурсником российского президента).



Как сообщила «Фонтанке» Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, в конце декабря прошлого года городской суд изменил Павлу Плавнику реальный арест на домашний, срок которого истек 9 июня. С тех пор экс-руководителю «Звезды» мера пресечения в судебном порядке не избиралась.

Похоже, эти события успокоительным образом сказались на судебной активности бизнесмена. 17 марта он отказался от всех претензий по цене проданных акций — иски к тому времени перекочевали в Арбитражный суд Свердловской области по месту прописки ответчиков. А 24 июня пресс-служба «Звезды» впервые публично признала связь между уголовным преследованием своего бывшего шефа и направленной против неё его судебной активностью.



«ПАО «Звезда» удовлетворено принятыми судебными решениями… Всю судебную кампанию, инициированную в отношении завода бывшим акционером и аффилированными с ним структурами, ПАО «Звезда» расценивает как попытку оказания давления на стратегическое предприятие в связи с продолжающимся уголовным делом в отношении бывшего руководства компании… В данном вопросе полагаемся на всестороннее расследование и справедливое решение суда…» — написано в ответе компании на редакционный запрос.

Руководство «Звезды» заявляет, что судебные претензии Павла Плавника — давление на «Звезду» в связи в возбужденным в отношении него уголовным делом. Наверное, это признание, и «Звезда» имеет к возбуждению дела какое-то отношение.

