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    В Красноярске арестован автор видеодопроса обритой подруги. СК уверен: бить беременную ему не впервой

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    В Красноярске мужчина, снимавший на видео допрос избитой беременной подруги, изолирован от общества. Оставлять свободу фигуранту дела об истязании и незаконном лишении свободы беременной Кировский райсуд города счёл небезопасным.

    Об аресте 31-летнего подозреваемого 28 ноября сообщает объединённая пресс-служба судов Красноярского края. В заключении мужчине предстоит провести около двух месяцев.

    Ролик, автор которого обещает полёт с пятого этажа остриженной и облитой зелёнкой девушке, облетел телеграм-каналы 26 ноября. Вскоре мужчина уже рассказывал полиции, как «дал леща» якобы пойманной на измене подруге. Сотрудникам он знаком как фигурант не одного дела об имущественных преступлениях.

    В Следственном комитете края рассказали подробности отношений, которые не продлились и двух месяцев. Встречаться с девушкой 22 лет подозреваемый начал в октябре и успел не единожды поднять на неё руку.

    24 ноября пара поссорилась. После девушка получила приглашение на встречу с неизвестного номера. По данным следствия, она догадалась, кто звал на ночной разговор у парадной.

    «Зная о том, что потерпевшая находится в состоянии беременности, в ходе конфликта, угрожая применением насилия и демонстрируя нож, схватил её за шею, завёл в квартиру своего знакомого, расположенную в соседнем подъезде, где, незаконно удерживая, облил её антисептическим средством и подстриг волосы», — описывают беседу в СК.

    Подозреваемого определили под стражу до 25 января.

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