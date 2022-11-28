В Красноярске арестован автор видеодопроса обритой подруги. СК уверен: бить беременную ему не впервой

Ролик, автор которого обещает полёт с пятого этажа остриженной и облитой зелёнкой девушке, облетел телеграм-каналы 26 ноября. Вскоре мужчина уже рассказывал полиции, как «дал леща» якобы пойманной на измене подруге . Сотрудникам он знаком как фигурант не одного дела об имущественных преступлениях.

Об аресте 31-летнего подозреваемого 28 ноября сообщает объединённая пресс-служба судов Красноярского края. В заключении мужчине предстоит провести около двух месяцев.

В Красноярске мужчина, снимавший на видео допрос избитой беременной подруги, изолирован от общества. Оставлять свободу фигуранту дела об истязании и незаконном лишении свободы беременной Кировский райсуд города счёл небезопасным.

В Следственном комитете края рассказали подробности отношений, которые не продлились и двух месяцев. Встречаться с девушкой 22 лет подозреваемый начал в октябре и успел не единожды поднять на неё руку.

24 ноября пара поссорилась. После девушка получила приглашение на встречу с неизвестного номера. По данным следствия, она догадалась, кто звал на ночной разговор у парадной.

«Зная о том, что потерпевшая находится в состоянии беременности, в ходе конфликта, угрожая применением насилия и демонстрируя нож, схватил её за шею, завёл в квартиру своего знакомого, расположенную в соседнем подъезде, где, незаконно удерживая, облил её антисептическим средством и подстриг волосы», — описывают беседу в СК.