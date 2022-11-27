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    «Поймал на измене, дал ей лещей». В Красноярске задержали подозреваемого в избиении подруги

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    Правоохранители нашли ревнивца из Сибири, который решил проучить девушку за «измену» и снял это на видео. Следственный комитет увидел в ролике сразу две уголовные статьи.

    ГУ МВД России по Красноярскому краю

    Как сообщает 27 ноября пресс-служба регионального СКР, в Красноярске задержан 31-летний местный житель. В отношении него возбуждено уголовное дело за истязание беременной женщины и незаконное лишение ее свободы.

    По данным следствия, мужчина неоднократно применял силу в отношении 22-летней подруги. В ночь с 25 на 26 ноября он вызвал ее на разговор у дома на улице Маяковского. Беседа переросла в конфликт, бойфренд достал нож, схватил женщину за шею и завёл в квартиру своего знакомого. Там он облил жертву зеленкой и подстриг волосы.

    Полиция показала первый разговор с тираном. На камеру он сказал, что девушку «поймал на измене, подстриг налысо, дал ей лещей, облил зеленкой и отпустил домой».

    В ближайшее время подозреваемого допросят. Следствие будет просить суд заключить его под стражу.

    В Telegram-каналах 26 ноября появилось видео, на котором запечатлена остриженная и облитая зелёнкой женщина. В публикации говорилось, что мужчина избил свою беременную подругу, якобы заподозрив её в измене. Затем устроил допрос с угрозами на камеру. Он, в том числе, обещал ее убить.

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