«Поймал на измене, дал ей лещей». В Красноярске задержали подозреваемого в избиении подруги

Правоохранители нашли ревнивца из Сибири, который решил проучить девушку за «измену» и снял это на видео. Следственный комитет увидел в ролике сразу две уголовные статьи.

Как сообщает 27 ноября пресс-служба регионального СКР, в Красноярске задержан 31-летний местный житель. В отношении него возбуждено уголовное дело за истязание беременной женщины и незаконное лишение ее свободы.

По данным следствия, мужчина неоднократно применял силу в отношении 22-летней подруги. В ночь с 25 на 26 ноября он вызвал ее на разговор у дома на улице Маяковского. Беседа переросла в конфликт, бойфренд достал нож, схватил женщину за шею и завёл в квартиру своего знакомого. Там он облил жертву зеленкой и подстриг волосы.

Полиция показала первый разговор с тираном. На камеру он сказал, что девушку «поймал на измене, подстриг налысо, дал ей лещей, облил зеленкой и отпустил домой».



В ближайшее время подозреваемого допросят. Следствие будет просить суд заключить его под стражу.

