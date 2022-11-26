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    «Ты что, животное?» В Красноярске мужчина снял на видео допрос избитой подруги

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    Полиция Красноярска разбирается с видео, на котором мужчина допрашивает облитую зелёнкой женщину. Героиню ролика доставили в отделение, сообщает пресс-служба регионального управления МВД по Красноярскому краю.

    В Telegram-каналах 26 ноября появилось видео, на котором запечатлена остриженная и облитая зелёнкой женщина. В публикации говорилось, что мужчина избил свою беременную подругу, якобы заподозрив её в измене. Затем устроил допрос с угрозами на камеру.

    «Ты что, животное? Я сейчас тебя в окно выкину, я не прикалываюсь. Ты сейчас полетишь с пятого этажа. <…> Заткни [рот], я тебя убью сейчас», — угрожал молодой человек на видео.

    Красноярские полицейские нашли женщину с видео. В ведомстве сообщили, что она «внешне чувствует себя удовлетворительно». Ей предстоит пройти судебно-медицинскую экспертизу для установления степени тяжести причиненного вреда здоровью. Полицейские разыскивают мужчину, оставшегося за кадром.

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