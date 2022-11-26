«Ты что, животное?» В Красноярске мужчина снял на видео допрос избитой подруги

Полиция Красноярска разбирается с видео, на котором мужчина допрашивает облитую зелёнкой женщину. Героиню ролика доставили в отделение, сообщает пресс-служба регионального управления МВД по Красноярскому краю.



В Telegram-каналах 26 ноября появилось видео, на котором запечатлена остриженная и облитая зелёнкой женщина. В публикации говорилось, что мужчина избил свою беременную подругу, якобы заподозрив её в измене. Затем устроил допрос с угрозами на камеру.



«Ты что, животное? Я сейчас тебя в окно выкину, я не прикалываюсь. Ты сейчас полетишь с пятого этажа. <…> Заткни [рот], я тебя убью сейчас», — угрожал молодой человек на видео.

