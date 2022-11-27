Снежная туча накрывает Петербург. Надеемся, что вы готовы

Ночь на понедельник в Северной столице будет снежной. Во всяком случае, первые ее часы. Утром он продолжит «радовать» тех, кто собирается на работу.
Судя по погодной карте осадков "Яндекса", до первого удара снежной бури осталась пара часов.
По данным «Яндекса», к полуночи Петербург полностью окажется во власти осадков, которые спустя час будут идти вместе с дождем. Само собой, это сулит гололедицу. ГИБДД уже предупредила водителей о том, что завтра нужно будет сто раз подумать, прежде чем сесть за руль.
Дождь вперемешку со снегом, судя по «Яндексу», будет идти в течение всего дня. А туча – то уменьшаться, то снова разрастаться до гигантских размеров. Температура завтра днем ожидается в пределах -2...-4 градусов.