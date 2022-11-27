ГИБДД увидела то, чего пока нет. «Фонтанка» предупреждает, что все еще впереди

Предупреждение о сложностях на трассах города и области дорожная полиция вечером 27 ноября начала с фразы: «В некоторых районах Санкт-Петербурга и Ленинградской области идёт снег».
Однако за окнами журналистов «Фонтанки», которые живут в разных районах города и в области, осадков не обнаружилось. Согласно сервису «Яндекс.Погода», снежный циклон только на подходе к Петербургу. А вот утром нас ждёт мокрый снег и ветер. Поэтому вторим ГИБДД: выбирайте скорость, исходя из дорожных и погодных условий, соблюдайте дистанцию, не делайте резких манёвров и торможения.
«Важно помнить, что тормозной путь автомобиля на скользкой дороге увеличивается более чем в 3 раза», – сообщают в МВД.
«Яндекс» считает, что город и область к 9 утра будут охвачены осадками примерно так:
Северо-Западное УГМС предупреждает, что ночью в городе действительно ожидается небольшой снег, а днем он продолжит идти местами. Температура воздуха ночью составит -5...-7 градусов, а днем – -2...-4. На дорогах местами гололедица.