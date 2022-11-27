Ремонт дороги перекроет полосу КАД у развязки с Парашютной улицей

Первую полосу на 12-м километре внешнего кольца КАД Петербурга перекроют для движения на несколько дней. Там будут идти работы по устройству верхнего слоя дорожного покрытия, сообщили 27 ноября в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
Ограничения в районе развязки с Парашютной улицей будут действовать с 28 ноября по 1 декабря. Работы будут выполняться в месте примыкания нового съезда к основному ходу кольцевой. Свободными останутся вторая и третья полосы.
Информацию об ограничениях выведут на табло и знаки автоматизированной системы. На месте ремонта установят временные дорожные знаки, водоналивные барьеры и световую сигнализацию.