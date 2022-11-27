Авианомалия. Перед новогодними праздниками билеты на курорты дешевеют

Фото: Аэрофлот Поделиться Поделиться





Осенний всплеск интереса россиян в поездкам в теплые страны, куда есть прямые билеты, породил необычный эффект. На Новый год улететь туда оказывается гораздо дешевле, чем в сентябре. Цены на билеты в Египет из России в декабре подешевели на 66,5%, а в Турцию — на 46,7%, выдал свои расчеты сервис OneTwoTrip 27 ноября. Нет, все понятно, как говорится в известной песне, но что конкретно они имели в виду и как так вышло? Пик цен на авиабилеты в южные страны в этом году пришелся не на предновогоднюю лихорадку, а на середину–конец сентября. Именно тогда проходила самая активная стадия частичной мобилизации. Цены на самую простую Турцию могли начинаться от 300 тысяч, и в какой-то момент кончились даже такие предложения.

Однако теперь ажиотаж спал, и как это ни странно звучит, билеты на Новый год сильно подешевели. Сильнее всего подешевели билеты в Хургаду: они сразу на 66,5% дешевле, чем осенью. Это означает, что в среднем за полет в одну сторону на человека авиакомпании просят 32 тыс. рублей. На 46,7% стало дешевле полететь в Стамбул — слетать туда теперь стоит 18,1 тыс. рублей. Перелет в Тель-Авив стал на 45% дешевле (30,2 тыс. рублей), в Анкару — на 40% (34,1 тыс.). На треть стали дешевле перелеты в Дубай (32,3 тыс. рублей), в Ереван — на 33,5% (12,5 тыс.), в Тбилиси — (29,5 тыс.). В очень некурортный, но крайне желанный для многих в сентябре Бишкек билеты подешевели на 23% (15,3 тыс. рублей).



OneTwoTrip оперирует в своем сообщении ценами из любого российского города, главное, чтобы они были самыми низкими. Ситуация с вылетом конкретно из Петербурга, убедилась «Фонтанка», аналогичная, но из-за того, что из Пулково в теплые края лететь было заметно дороже, чем из какого-нибудь Сочи, динамика еще более впечатляет. Там не проценты, а разы. Так, 26 сентября редакция зафиксировала самую низкую цену на перелет в Стамбул — на уровне 108 тыс. рублей (прямые тогда все раскупили, эта цена была за перелет с пересадкой в Сочи). Сейчас Аэрофлот предлагает купить «прямой» до Стамбула из Петербурга за 30 805 рублей 25 декабря. Такая же цена — на 27 и 28 декабря. А чуть пораньше, 22 декабря, — какие-то совсем уж неприличные 21 439 рублей. Вы правильно посчитали. Улететь на Новый год в Турцию стоит в ПЯТЬ раз дешевле, чем в сентябре. Кстати, если вы летите без задней мысли, а просто поплескаться в море, то назад вернуться 2 и 3 января будет стоить 27 тысяч с копейками. Если ближе к концу каникул, то подороже, но все равно в разы дешевле, чем в минувшем сентябре.

Еще дешевле 25 декабря будет улететь в Хургаду — там, где Красное море, коралловые рифы, дешевые гостиницы и, кажется, должны принимать карточки МИР. Если покупать прямо сейчас, выйдет всего 25 204 рубля, но по такой цене билетов осталось очень мало. На 27 декабря стоит ценник в 29 759 рублей. Правда, вот конкретно на этом направлении соблюдается принцип «вход рубль, выход — два». Дешевле, чем за 38 954 рубля, билеты из Хургады в Петербург в начале января не купить, да и то это 2-е число. В остальные дни до конца каникул придется выбирать от 38 тысяч и больше. Но стоит продлить отпуск хотя бы до 19-го, и билеты вновь стоят 23 тысячи.

В Ереван улететь 25 декабря будет стоить 22 тысячи, а на два дня раньше — 15 985. Если кому-то прям так не терпится в Бишкек — полно билетов за 12–15 тысяч. В Дубай лететь все еще недешево (но ведь это и не Бишкек же), но хотя бы понятные цифры. 23 декабря — 37 тысяч, после 24-го — 46,8 тысячи. Возвращаться оттуда 10–11 января будет недешево — от 97 тысяч. Но тем, кто может управлять своим рабочим графиком, стоит досидеть до 18–19-го числа и купить билет домой за 25 тысяч. Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»