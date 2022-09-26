Авиабилеты по цене квартиры. За какие деньги и куда улетают из России

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Поделиться Поделиться





Перелет из России прямым рейсом на большую семью может обойтись, как квартира в небольшом регионе. Ажиотажный спрос отправил цены в космос. Но ищутся и другие варианты.

Как и в марте 2022 года, тарифы взлетели не только на популярные туристические направления, но и в другие страны, с которыми сохраняется авиасообщение и для посещения которых не нужна виза. Особый ажиотаж, разумеется, на те рейсы, для которых достаточно российского паспорта — в Армению, Киргизию, Казахстан, Беларусь.



Путешествие из Петербурга в Ереван с вылетом 27 сентября обойдется минимум в 70 тысяч рублей — только в одну сторону. Лететь придется с 10-часовой стыковкой в Нижнем Новгороде. Прямых билетов авиакомпаний FlyOne Armenia и «Россия» в продаже нет.



Билет на рейс из Петербурга в столицу Киргизии Бишкек на 27 сентября у «Уральских авиалиний» стоит 217 тысяч рублей.

Прямых перелетов в столицу Казахстана Астану найти не удалось. У перевозчика «Скат» ближайшие доступные билеты в Актау на 8 октября, тоже от 200 тысяч рублей.



Зато в Минск можно улететь сравнительно бюджетно. Рейс «Аэрофлота» с пересадкой в Москве на 27 сентября стоит около 26 тысяч рублей. На сегодня билет стоит 38 тысяч рублей.

При наличии загранпаспорта, но без визы, можно добраться в Турцию, Сербию, Узбекистан, Таджикистан и Грузию, а также в Израиль и ОАЭ (ставится виза по прибытии).

Но это в теории. В реальности билеты в Ташкент на сегодня и завтра не найти ни через агрегаторы, ни напрямую на сайтах авиакомпаний (например, 27 сентября из Пулково в столицу Узбекистана летит борт Uzbekistan Airways, но свободных мест нет). На сайте «Аэрофлота» есть один билет из Москвы в Ташкент на 28 сентября за 62,7 тысячи рублей.



Из Петербурга в Душанбе можно добраться за 131 тысячу рублей, вылет 28 сентября.

Прямого авиасообщения с Грузией у России нет. Самый дешевый билет через Москву и Ереван стоит 64,4 тысячи рублей. В пути придется провести почти 16 часов.

В Турцию на сегодня и завтра билеты раскуплены. Добраться в Стамбул через Сочи с вылетом 28 сентября можно за 108 тысяч рублей (Nordwind Airlines + «Аэрофлот»), стыковка займет 18 часов. Из Москвы также можно улететь в Даламан за 62 тысячи рублей, но только 30 сентября.



Согласно табло Пулково, ближайший прямой рейс из Петербурга в Белград AirSerbia — 27 сентября, но ближайшие билеты в продаже есть на 9 октября (465 евро). Завтра в столицу Сербии можно добраться с тремя пересадками (Москва, Алжир, Париж) за 53 тысячи рублей. В пути придется провести больше двух суток, но для этого путешествия понадобится шенгенская виза — в Париже нужно будет сменить аэропорт.



За перелет в Дубай (ставится виза при прибытии) 28 сентября придется выложить минимум 171 тысячу рублей. Путешествие со стыковкой в Москве (S7 + Fly Dabai) займет 15 часов.



В Израиль придется добираться минимум с двумя пересадками. На агрегаторах можно найти билет через Москву и Стамбул с вылетом 28 сентября от 104 тысячи рублей.

Учитывая ажиотажные расценки, большинству россиян без своего автотранспорта приходится рассматривать для путешествий сухопутные переходы. В Астраханской, Волгоградской, Оренбургской и Саратовской областях, самых популярных направлениях для таких путешествий, уже стоят невероятные очереди. Однако есть и менее очевидные варианты пересечения границы.



Судя по отзывам в сообществе путешественников «Самокатус», в Алтайском крае люди без многочасового ожидания выезжают из России автобусами, такси и попутками через «Веселоярск» и «Михайловку». В Курганской области также любые КПП можно преодолеть за несколько часов — очередей нет. В Тюменской области относительно пустой КПП «Казанское». В Челябинской рекомендуют ехать на «Мариинский» и «Николаевку». В Омской области вообще есть электричка Исилькуль — Петропавловск.

Билеты внутри России продают по относительно демократичным по ценам. В близкий к Алтайскому краю Новосибирск можно улететь за 12 тысяч из Петербурга уже завтра, 27 сентября. Рейс из Москвы в Барнаул через Пермь обойдется в 10 556 рублей. В Курган из Петербурга, с пересадкой в Москве, можно улететь за 15 тысяч. В Омск из Москвы предлагают лететь за 10–12 тыс. руб. с пересадками. В Екатеринбург или Челябинск из Петербурга или Москвы, также 27 сентября, за 11–12 тысяч. Цены актуальны на момент подготовки публикации.



Дальше варианты — на любой вкус и кошелек. Например, таксисты просят за пересечение границы на машине от 5–10 до 15 тысяч с человека, в зависимости от обстановки и желания торговаться. На некоторых пунктах временами начинают пропускать пешком, но затем эту возможность прикрывают.



«Все казахстанские пункты пропуска функционируют в штатном режиме. Пропуск лиц, транспортных средств, грузов и товаров через Государственную границу осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан и международными договорами. Официальной информации о закрытии пунктов пропуска от российской стороны не поступало», — сообщил 26 сентября Комитет национальной безопасности Казахстана.



О том, что происходит на пункте пропуска в Грузию, — читайте в материале «Фонтанки». О том, что в аэропорту «Пулково», — здесь.

Галина Бояркова, Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

