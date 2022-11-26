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    «АвтоВАЗ» стал партнером футбольного «Зенита» и уже отправил в Петербург первые сине-бело-голубые машины

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    Футбольный клуб «Зенит» и АО «АВТОВАЗ» объявили о начале сотрудничества. Как сообщили в пресс-службе петербургской команды 26 ноября, в рамках контракта бренд LADA стал официальным автомобильным партнером клуба.

    «Дополнительные детали сотрудничества будут обнародованы на брифинге перед матчем «Зенит» — «Спартак», который пройдет 27 ноября на «Газпром Арене», — заявили в «Зените».

    В рамках сотрудничества первая партия VestaNG отправлена из Тольятти в Петербург.

    Весной — в начале лета «АвтоВАЗ» несколько раз приостанавливал производство из-за нехватки комплектующих, а продажи марки в июне обвалились более чем на 80 %. В мае 2022 года «АвтоВАЗ» возглавил Максим Сколов — бывший министр транспорта Российской Федерации (с 21 мая 2012 по 7 мая 2018) и бывший вице-губернатор Петербурга (с 20 декабря 2019 года по 20 мая 2022 года).

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