«АвтоВАЗ» стал партнером футбольного «Зенита» и уже отправил в Петербург первые сине-бело-голубые машины

Футбольный клуб «Зенит» и АО «АВТОВАЗ» объявили о начале сотрудничества. Как сообщили в пресс-службе петербургской команды 26 ноября, в рамках контракта бренд LADA стал официальным автомобильным партнером клуба.

«Дополнительные детали сотрудничества будут обнародованы на брифинге перед матчем «Зенит» — «Спартак», который пройдет 27 ноября на «Газпром Арене», — заявили в «Зените».