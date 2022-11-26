Путин выступил с речью, а Минобороны вернуло пленных: новости СВО за 26 ноября

Против Евгения Ройзмана* возбуждено уголовное дело по статье о дискредитации армии Фото: Роман Данилкин / 63.RU Поделиться Поделиться





Новые иноагенты Минюст включил в список физлиц-иноагентов экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана. Его адвокат сообщил, что спорить с новым статусом политик не будет — так как считает это «бессмысленным». — Евгений Вадимович* передает всем привет и слова благодарности за поддержку. Сказал, что справимся и с этим. Всё обязательно будет хорошо, — поделилась его помощница.



Также в реестр физлиц-иноагентов попали: адвокат Илья Новиков; координатор движения «Голос»** (признано в РФ НКО-иноагентом) Виталий Ковин; экс-юрист уфимского штаба Навального*** Федор Телин; журналистки Анна Монгайт и Александра Гармажапова.

Речь Путина Владимир Путин выступил на мероприятии по поводу 15-летия «Ростеха» с речью. В числе прочего он рассказал о планах по увеличению производства продукции для армии. — Необходимо нарастить производство и поставки по всей номенклатуре востребованной продукции. Четко, качественно, строго в установленные сроки выполнять государственные целевые задания, — подчеркнул президент. Также он заявил, что опыт спецоперации необходимо использовать для повышения качества в российской оборонной промышленности.

— Опыт, который мы получали и получаем в ходе проведения спецоперации и противодействия современным западным образцам военной техники, — это очень хороший опыт, который нужно использовать для повышения качества и надежности, боевых характеристик некоторых образцов нашего оружия, отечественной продукции военного назначения, -— сказал Путин. Обмен пленными Минобороны сообщило, что в результате переговоров с подконтрольной Украине территории возвращены девять российских военнослужащих.

— Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях. Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь, — сказано в сообщении.

В нешняя политика Премьер-министры Украины Денис Шмыгаль, Польши Матеуш Моравецкий и Литвы Ингрида Шимоните подписали совместное заявление. В нем они выступили за усиление военной и финансовой помощи Украине, а также активизацию обсуждений по ее вступлению в НАТО и ЕС.

О помощи Украине также высказалась председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она сообщила, что в Польше создадут хаб для сбора пожертвований, закупки и поставок в страну энергетического оборудования. Также Украине помогут через европейский Фонд по борьбе с природными и техногенными катастрофами.

— Еврокомиссия готовит отправку на Украину следующих видов срочной помощи через фонд: 200 средних трансформаторов и один крупный автотрансформатор из Литвы, 40 тяжелых генераторов из запасов ЕС, расположенных в Румынии. Каждого такого агрегата достаточно для бесперебойного питания средней или крупной больницы, — передает ТАСС слова политика.

*Евгений Ройзман внесен Минюстом в список физлиц-иноагентов

**движение «Голос»** признано в РФ НКО-иноагентом ***организация «Штабы Навального» признана в РФ экстремистской