Отопление возвращается в дома Кировского района. «Теплосеть» рассказывает, что делать тем, кто продолжает мёрзнуть

Трубу на улице Зайцева в Кировском районе Петербурга починили и вернули в строй 25 ноября. В дома возвращается полноценное отопление.
Как сообщили в «Теплосети Санкт-Петербурга», специалисты заменили более 10 метров ненадёжного трубопровода на улице Зайцева, 9, и оборудование в тепловой распределительной камере.
Со своей стороны теплоэнергетики сделали всё, систему теплоснабжения ближайших домов перевели в штатный режим.
Если в квартирах по-прежнему не обойтись без обогревателя, а из крана бежит только холодная вода, нужно обращаться в управляющую компанию. Как уточняют в «Теплосети», жилищников уже оповестили о необходимости подключить дома, работники УК настроят внутридомовые системы.
Читатели «Фонтанки» рассказали о похолодании в сотне зданий накануне. Виновником остывших батарей был дефект на Краснопутиловской, 15. Трубу залатали, но во время ремонта нашли ещё один ненадёжный участок – у дома 9 на улице Зайцева.