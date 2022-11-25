Отопление возвращается в дома Кировского района. «Теплосеть» рассказывает, что делать тем, кто продолжает мёрзнуть

Трубу на улице Зайцева в Кировском районе Петербурга починили и вернули в строй 25 ноября. В дома возвращается полноценное отопление.

Как сообщили в «Теплосети Санкт-Петербурга», специалисты заменили более 10 метров ненадёжного трубопровода на улице Зайцева, 9, и оборудование в тепловой распределительной камере.



Со своей стороны теплоэнергетики сделали всё, систему теплоснабжения ближайших домов перевели в штатный режим.

