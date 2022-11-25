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    Отопление возвращается в дома Кировского района. «Теплосеть» рассказывает, что делать тем, кто продолжает мёрзнуть

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    Трубу на улице Зайцева в Кировском районе Петербурга починили и вернули в строй 25 ноября. В дома возвращается полноценное отопление.

    Фото: «Теплосеть Санкт-Петербурга»
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    Как сообщили в «Теплосети Санкт-Петербурга», специалисты заменили более 10 метров ненадёжного трубопровода на улице Зайцева, 9, и оборудование в тепловой распределительной камере.

    Со своей стороны теплоэнергетики сделали всё, систему теплоснабжения ближайших домов перевели в штатный режим.

    Если в квартирах по-прежнему не обойтись без обогревателя, а из крана бежит только холодная вода, нужно обращаться в управляющую компанию. Как уточняют в «Теплосети», жилищников уже оповестили о необходимости подключить дома, работники УК настроят внутридомовые системы.

    Читатели «Фонтанки» рассказали о похолодании в сотне зданий накануне. Виновником остывших батарей был дефект на Краснопутиловской, 15. Трубу залатали, но во время ремонта нашли ещё один ненадёжный участок – у дома 9 на улице Зайцева.

    Фото: «Теплосеть Санкт-Петербурга»

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