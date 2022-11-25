Ремонт трубы в Кировском районе Петербурга вывел специалистов на новый дефект. С теплом повременят

Ненадёжную часть трубопровода в Кировском районе Петербурга демонтировали и заменили. Однако затем нашли ещё один скрытый дефект. Об этом 25 ноября сообщают в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербург».
АО «Теплосеть Санкт-Петербург»
Ремонтные работы, как уточняется, закончили на Краснопутиловской улице, 15. Пока специалисты промывали и дезинфицировали новый участок, на трубе у дома
«Для предотвращения более серьезного технологического нарушения принято решение о комплексной замене ненадежного участка трубопровода и сетевого оборудования в тепловой камере. Работы осложнены наличием смежных подземных коммуникаций», — сообщили в пресс-службе.
Перевести систему теплоснабжения в штатный режим работы планируется сегодня в 18:30.
Напомним, накануне читатели «Фонтанки» сообщили, что жители сотни домов замерзают из-за аварии на трубе с горячей водой. В «Теплосети» подтвердили, что утром на трубопроводе у дома 15 по Краснопутиловской улице выявлено технологическое нарушение. Было принято решение о его замене. На предприятии пообещали, что тепло на постоянной основе вернётся в дома после 6 утра пятницы. Но теперь жильцам придётся ждать до вечера.