В Петербурге досрочно поднимают стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг. Это из-за роста тарифов

Смольный меняет распоряжение жилищного комитета, которым ранее был установлен так называемый стандарт стоимости жилищных услуг на 2022 год. Исходя из этой суммы, высчитываются пособия на ЖКХ, которые выплачиваются горожанам.



Проект изменений опубликован 25 ноября. Согласно ему, действующий стандарт будет действовать только до 1 декабря. Дальше начнут действовать новые цифры. В частности, для собственников жилых помещений, которые еще и платят за капитальный ремонт, стандарт составит 4801,29 рубля в месяц на одиноко проживающего гражданина (сейчас 4470,68 рубля), 3690,36 рубля в месяц на каждого члена семьи из двух человек (сейчас 3432,10 рубля), 3141,86 рубля в месяц на каждого члена семьи из трех и более человек (сейчас 2920,08 рубля). Примерно в таких же пропорциях растет стандарт и для нанимателей государственного жилья.

