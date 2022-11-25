В ООН назвали видео с расстрелом российских пленных «с высокой степенью вероятности подлинными». Виновных требуют привлечь к ответственности

Видеозаписи расстрела российских военнослужащих украинскими военными в Макеевке (ЛНР) являются «с высокой степенью вероятности подлинными». Об этом 25 ноября заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолкер Тюрк, пишет Reuters.
По его словам, к такому выводу пришла мониторинговая миссия ООН в области прав человека на Украине, которая провела предварительный анализ. Тюрк призвал к проведению, «насколько это возможно, полного расследования» и привлечения виновных к ответственности, уточняет ТАСС.
23 ноября пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что специальных поручений для поиска участвовавших в расстреле российских военных не нужно. Ответственные органы «все понимают сами».