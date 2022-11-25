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    Боевые действия на Украине

    В ООН назвали видео с расстрелом российских пленных «с высокой степенью вероятности подлинными». Виновных требуют привлечь к ответственности

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    Видеозаписи расстрела российских военнослужащих украинскими военными в Макеевке (ЛНР) являются «с высокой степенью вероятности подлинными». Об этом 25 ноября заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолкер Тюрк, пишет Reuters.

    По его словам, к такому выводу пришла мониторинговая миссия ООН в области прав человека на Украине, которая провела предварительный анализ. Тюрк призвал к проведению, «насколько это возможно, полного расследования» и привлечения виновных к ответственности, уточняет ТАСС.

    23 ноября пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что специальных поручений для поиска участвовавших в расстреле российских военных не нужно. Ответственные органы «все понимают сами».

    Ранее в Telegram-каналах появились два видео, на которых предположительно запечатлен расстрел российских военных, сдавшихся в плен. На первом бойцы выходят из здания и ложатся на землю. А на втором, снятом с воздуха, видно, что люди в военной форме лежат в крови. Говорилось, что ролики были сняты в Макеевке. Вероятно, речь идет о селе в Сватовском районе Луганской народной республики, которое находится под контролем Украины. Когда эти видеозаписи были сделаны, неизвестно.

    В Минобороны РФ заявили, что бойцы ВСУ намеренно прямыми выстрелами в голову убили более десяти обездвиженных российских военных, сдавшихся в плен.

    Прокуратура Украины утверждает, что российские военные, «имитируя сдачу в плен», якобы сами открыли огонь по украинским военным, что запрещено международным гуманитарным правом, и возбудила против них уголовное дело.

    В Госдепе США призвали все стороны конфликта следовать международному праву.

    В ООН тем временем заявили, что сообщения об убийстве российских военных должны быть «тщательно расследованы», сообщает РИА Новости. Организация выражает обеспокоенность любыми нарушениями прав человека.

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