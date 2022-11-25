В ООН назвали видео с расстрелом российских пленных «с высокой степенью вероятности подлинными». Виновных требуют привлечь к ответственности

Ранее в Telegram-каналах появились два видео, на которых предположительно запечатлен расстрел российских военных, сдавшихся в плен. На первом бойцы выходят из здания и ложатся на землю. А на втором, снятом с воздуха, видно, что люди в военной форме лежат в крови. Говорилось, что ролики были сняты в Макеевке. Вероятно, речь идет о селе в Сватовском районе Луганской народной республики, которое находится под контролем Украины. Когда эти видеозаписи были сделаны, неизвестно.



В Минобороны РФ заявили, что бойцы ВСУ намеренно прямыми выстрелами в голову убили более десяти обездвиженных российских военных, сдавшихся в плен.



Прокуратура Украины утверждает, что российские военные, «имитируя сдачу в плен», якобы сами открыли огонь по украинским военным, что запрещено международным гуманитарным правом, и возбудила против них уголовное дело.



В Госдепе США призвали все стороны конфликта следовать международному праву.



В ООН тем временем заявили, что сообщения об убийстве российских военных должны быть «тщательно расследованы», сообщает РИА Новости. Организация выражает обеспокоенность любыми нарушениями прав человека.



Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.