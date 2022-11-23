    Сейчас

    -3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -3˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -6

    1 м/с, вос

    763мм

    89%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd60.5eur62.29

    Боевые действия на Украине

    Песков заявил, что не нужно специальных поручений для поиска участников расстрела российских военных

    521
    обсудить

    Специальных поручений для поиска участвовавших в расстреле российских военных не нужно. Об этом 23 ноября заявил пресс-секретарь президента России.

    По словам Дмитрия Пескова, которые приводит РИА Новости, ответственные органы все понимают сами.

    Ранее в Минобороны РФ заявили, что бойцы ВСУ намеренно прямыми выстрелами в голову убили более десяти обездвиженных российских военных, сдавшихся в плен.

    Прокуратура Украины утверждает, что российские военные, «имитируя сдачу в плен», якобы сами открыли огонь по украинским военным, что запрещено международным гуманитарным правом, и возбудила против них уголовное дело.

    В ООН тем временем заявили, что сообщения об убийстве российских военных должны быть «тщательно расследованы»,

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close