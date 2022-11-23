Песков заявил, что не нужно специальных поручений для поиска участников расстрела российских военных

Специальных поручений для поиска участвовавших в расстреле российских военных не нужно. Об этом 23 ноября заявил пресс-секретарь президента России.



По словам Дмитрия Пескова, которые приводит РИА Новости, ответственные органы все понимают сами.



Ранее в Минобороны РФ заявили, что бойцы ВСУ намеренно прямыми выстрелами в голову убили более десяти обездвиженных российских военных, сдавшихся в плен.

Прокуратура Украины утверждает, что российские военные, «имитируя сдачу в плен», якобы сами открыли огонь по украинским военным, что запрещено международным гуманитарным правом, и возбудила против них уголовное дело.

