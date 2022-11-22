На Украине возбудили дело против российских военных, расстрелянных в Макеевке. ООН требует расследования

Прокуратура на Украине обвинила в «вероломстве» и «нарушении законов войны» российских военнослужащих, убитых в селе Макеевка после сдачи в плен. Об этом 22 ноября пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.
Возбуждено уголовное дело. Прокуратура утверждает, что российские военные, «имитируя сдачу в плен», якобы сами открыли огонь по украинским военным, что запрещено международным гуманитарным правом.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что бойцы ВСУ намеренно прямыми выстрелами в голову убили более десяти обездвиженных российских военных, сдавшихся в плен.
В Госдепе США призвали все стороны конфликта следовать международному праву.
В ООН тем временем заявили, что сообщения об убийстве российских военных должны быть «тщательно расследованы», сообщает РИА Новости. Организация выражает обеспокоенность любыми нарушениями прав человека.