На Украине возбудили дело против российских военных, расстрелянных в Макеевке. ООН требует расследования

Прокуратура на Украине обвинила в «вероломстве» и «нарушении законов войны» российских военнослужащих, убитых в селе Макеевка после сдачи в плен. Об этом 22 ноября пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.



Возбуждено уголовное дело. Прокуратура утверждает, что российские военные, «имитируя сдачу в плен», якобы сами открыли огонь по украинским военным, что запрещено международным гуманитарным правом.

