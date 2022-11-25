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    Минюст РФ внёс Meta* в список экстремистских организаций

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    Минюст России внёс компанию Meta* (запрещено в РФ) в список экстремистских организаций. Об этом свидетельствует перечень, обновлённый 25 ноября на сайте ведомства.

    В документе сказано, что это было сделано на основании решения Тверского райсуда Москвы и апелляционного определения Мосгорсуда.

    Фото: Минюст РФ
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    Напомним, 21 марта Тверской суд столицы удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ о запрете работы Meta Platforms Inc. на территории России. Деятельность компании запретили в части реализации продуктов — социальных сетей Facebook** и Instagram** (обе — запрещены в РФ). В качестве основания было указано осуществление экстремистской деятельности. Доступ к этим соцсетям на территории России ограничен.

    При этом решение суда и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Мосгорсуда от 20 июня не распространяются на работу мессенджера WhatsApp «ввиду отсутствия функций по публичному распространению информации».

    Напомним, 11 октября Росфинмониторинг внёс Meta* в список террористов и экстремистов.

    *Meta — организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ.

    **Facebook и Instagram запрещены на территории РФ.

    Фото: Минюст РФ

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