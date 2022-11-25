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    Птицы катаются, зрители собираются. «Фонтанка» убедилась: Нева стала пятнистой от льда, и его всё больше

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    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Главный синоптик Петербурга 25 ноября показал первый лёд на Неве. «Фонтанка» проверила: лёд на месте. Его даже стало больше, он уже идёт посередине реки, а не только жмётся к берегам.

    Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

    Гуляющие петербуржцы и гости города вышли на набережные смотреть это шоу. Птицы тоже рады: можно кататься на льдинках.

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    А вот так Нева выглядит с высоты птичьего полёта. Онлайн-трансляцию из центра города смотрите на специальной вкладке туристического гида «ОтЛичный Петербург».

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    В Петербурге уже действует запрет выхода на лёд. Соответствующее постановление губернатор Александр Беглов подписал 10 ноября.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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