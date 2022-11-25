Птицы катаются, зрители собираются. «Фонтанка» убедилась: Нева стала пятнистой от льда, и его всё больше

Главный синоптик Петербурга 25 ноября показал первый лёд на Неве. «Фонтанка» проверила: лёд на месте. Его даже стало больше, он уже идёт посередине реки, а не только жмётся к берегам.
Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Гуляющие петербуржцы и гости города вышли на набережные смотреть это шоу. Птицы тоже рады: можно кататься на льдинках.
А вот так Нева выглядит с высоты птичьего полёта. Онлайн-трансляцию из центра города смотрите на специальной вкладке туристического гида «ОтЛичный Петербург».
В Петербурге уже действует запрет выхода на лёд. Соответствующее постановление губернатор Александр Беглов подписал 10 ноября.