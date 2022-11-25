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    Силуанов рассказал о подготовке к обмену евробондов на российские бумаги

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    Министерство финансов находится в диалоге с инвесторами по вопросу обмена евробондов на российские ценные бумаги. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» в пятницу, 25 ноября, сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

    По словам министра, окончательное решение пока находится в процессе рассмотрения.

    В 2023 году Минфин получил право выпустить рублёвые госбумаги на сумму до 800 млрд рублей для обмена на ранее выпущенные суверенные евробонды в целях снижения внешнего валютного долга РФ.

    Согласно одобренным Госдумой поправкам, российские евробонды могут быть обменены только на госбумаги РФ в российских рублях с равными или более длительными сроками их погашения. Такой обмен предполагается осуществлять по рыночной стоимости, определяемой правительством.

    Напомним, также Силуанов заявил, что Минфин в настоящий момент прорабатывает возможность обмена замороженных за рубежом российских активов на иностранные, имеющиеся в РФ.

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