Силуанов рассказал о подготовке к обмену евробондов на российские бумаги

Министерство финансов находится в диалоге с инвесторами по вопросу обмена евробондов на российские ценные бумаги. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» в пятницу, 25 ноября, сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов.



По словам министра, окончательное решение пока находится в процессе рассмотрения.



В 2023 году Минфин получил право выпустить рублёвые госбумаги на сумму до 800 млрд рублей для обмена на ранее выпущенные суверенные евробонды в целях снижения внешнего валютного долга РФ.



Согласно одобренным Госдумой поправкам, российские евробонды могут быть обменены только на госбумаги РФ в российских рублях с равными или более длительными сроками их погашения. Такой обмен предполагается осуществлять по рыночной стоимости, определяемой правительством.

