Датское ТВ показало разрушенную часть «Северного потока — 2»

Новые кадры поврежденного «Северного потока — 2» опубликовал датский телеканал TV 2/Bornholm. Команда датского телеканала с подводным беспилотником добралась до места, где произошла авария на газопроводе.

«Здесь дрону и его оператору пришлось потратить около пяти часов на поиск места, где они получили две минуты и 55 секунд отснятого материала теперь уже полностью разрушенного трубопровода», — говорится в публикации телеканала.



Эти кадры стали первыми официальными видеозаписями и снимками из датской экономической зоны.