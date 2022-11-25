    Сейчас

    -4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -4˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -7

    1 м/с, вос

    772мм

    83%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd60.39eur62.78

    Датское ТВ показало разрушенную часть «Северного потока — 2»

    1894
    7 комментариев

    Новые кадры поврежденного «Северного потока — 2» опубликовал датский телеканал TV 2/Bornholm. Команда датского телеканала с подводным беспилотником добралась до места, где произошла авария на газопроводе.

    «Здесь дрону и его оператору пришлось потратить около пяти часов на поиск места, где они получили две минуты и 55 секунд отснятого материала теперь уже полностью разрушенного трубопровода», — говорится в публикации телеканала.

    Эти кадры стали первыми официальными видеозаписями и снимками из датской экономической зоны.

    В начале октября шведская газета Expressen показала фотографии с поврежденного участка «Северного потока».

    В конце сентября на «Северных потоках» в Балтийском море произошли взрывы. На Западе и в России выдвигали предположения о диверсии.

    Президент РФ Владимир Путин 30 сентября заявил, что к диверсиям на «Северных потоках» причастны англосаксы. «Англосаксам уже мало санкций, они перешли к диверсиям», — сказал он. Также глава государства назвал подрыв актом международного терроризма.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 7

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close