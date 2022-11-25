В Мойке творится что-то странное: там плавает водолаз и в воду бросают белые мешки. «Фонтанка» выяснила, в чем дело

По его словам, сегодня около полудня краном белые мешки опускают в воду, там их ловит водолаз и утаскивает на дно.

В них, как выяснила «Фонтанка», грунт. Им закладывают газовую трубу, проходящую по дну. Она по нормативам должна быть под землей, а в этом месте её размывает течение.



Участок Мойки у Конюшенного ведомства не раз за весну и лето попадал в новости в связи со странными стоками, которые попадали в реку в месте ремонта набережной. В мае в «Мостотресте» заявили, что всё дело в иловых отложениях. В июне ситуация с непроверенным насосом повторилась.