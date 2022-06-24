Поток серо-бурой жижи снова выплеснули в Мойку в центре Петербурга. Такое здесь уже было

Свидетелем не особо приятной картины стал житель Петербурга, который проходил мимо набережной у Конюшенного ведомства. Мощный поток серо-бурой жижи стекал в Мойку и расползался по воде крупными пятнами.
За трубой, которая выплёскивала странную жидкость, стоял мужчина, который придерживал её одной рукой, а во второй держал телефон. Об этом 24 июня сообщил «Фонтанке» читатель Дмитрий — он заметил это приблизительно в 15 часов.
Читатель «Фонтанки»
«Фонтанка» запросила комментарий в пресс-службе городского комитета по природопользованию.
Напомним, что в начале мая в том же месте на Мойке читатели «Фонтанки» также заметили выливающуюся в воду странную жидкость, которая растекалась светлым пятном по поверхности. В «Мостотресте» тогда заявили, что все дело в иловых отложениях, а рабочие просто не проверили насос.