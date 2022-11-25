Сотрудники полиции арестованы за бизнес на «закладках» в Петербурге и Ленобласти

Суд избрал меру пресечения трём сотрудникам полиции, обвиняемым в торговле наркотиками в Петербурге и Ленобласти. В ближайшее время им предстоит обживаться в следственном изоляторе.



Об аресте полицейских 24 ноября сообщил Следственный комитет Ленобласти. Им вменяют оборот наркотиков крупном и особо крупном размере. Организатором преступной группы следствие видит сотрудника одного из районов Петербурга. По данным СК, сбытом занимались ещё двое граждан.