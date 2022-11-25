Сотрудники полиции арестованы за бизнес на «закладках» в Петербурге и Ленобласти

Суд избрал меру пресечения трём сотрудникам полиции, обвиняемым в торговле наркотиками в Петербурге и Ленобласти. В ближайшее время им предстоит обживаться в следственном изоляторе.
Об аресте полицейских 24 ноября сообщил Следственный комитет Ленобласти. Им вменяют оборот наркотиков крупном и особо крупном размере. Организатором преступной группы следствие видит сотрудника одного из районов Петербурга. По данным СК, сбытом занимались ещё двое граждан.
Коллег арестованных полицейских проверяют на причастность. По версии следствия, фигуранты торговали наркотиками через закладки в городе и области. При обыске в квартирах были найдены 340 граммов запрещённых веществ, а также атрибуты для фасовки.
Задерживали подозреваемых совместно с сотрудниками управления собственной безопасности полицейского главка. Судя по видео областного СК, не церемонились.