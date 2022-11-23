Ленинградский СК показал кадры задержания полицейских, подозреваемых в наркоторговле

Кадры задержания фигурантов дела о торговле наркотиками показал 23 ноября СК по Ленинградской области. Судя по видео, силовики не особо церемонились со своими пока еще коллегами.

Двоих мужчин взяли, когда те выходили из машины и забирали из багажника вещи. Показали в СК также кадры с допроса и обысков.



Ранее «Фонтанка» сообщала о задержании трех сотрудников полиции, которые подозреваются в распространении наркотиков посредством закладок. Фигуранты — сотрудники районных УМВД.

