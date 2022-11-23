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    Ленинградский СК показал кадры задержания полицейских, подозреваемых в наркоторговле

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    Кадры задержания фигурантов дела о торговле наркотиками показал 23 ноября СК по Ленинградской области. Судя по видео, силовики не особо церемонились со своими пока еще коллегами.

    Официальный канал Следственного управления СК России по Ленинградской области

    Двоих мужчин взяли, когда те выходили из машины и забирали из багажника вещи. Показали в СК также кадры с допроса и обысков.

    Ранее «Фонтанка» сообщала о задержании трех сотрудников полиции, которые подозреваются в распространении наркотиков посредством закладок. Фигуранты — сотрудники районных УМВД.

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